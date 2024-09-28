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23:31
عاجل: وسائل إعلام عبرية تؤكد تعرض إسرائيل لهجمات من لبنان واليمن والعراق في الوقت الحالي
23:27
جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في القدس
22:26
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا
21:22
ذعر في تل أبيب ومحيطها بعد اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار
20:13
عاجل | “الطيران الأردنية”: أجواء آمنة وحركة الطيران طبيعية
19:39
بطائرة C130.. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على جنوب غزة
19:08
سوريا تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكس الأعلام
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بيان صادر عن حزب إرادة بشأن التصعيد الخطير الذي يقوم به الكيان في لبنان الشقيق
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مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مع نصرالله
16:08
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عاجل: وسائل إعلام عبرية تؤكد تعرض إسرائيل لهجمات من لبنان واليمن والعراق في الوقت الحالي
منذ 10 ثواني
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24 ساعة
23:27
جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في القدس
22:26
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا
21:22
ذعر في تل أبيب ومحيطها بعد اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار
20:13
عاجل | “الطيران الأردنية”: أجواء آمنة وحركة الطيران طبيعية
19:39
بطائرة C130.. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على جنوب غزة
19:08
سوريا تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكس الأعلام
18:14
بيان صادر عن حزب إرادة بشأن التصعيد الخطير الذي يقوم به الكيان في لبنان الشقيق
17:31
مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مع نصرالله
16:08
15:29
مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025
15:09
حماده يدعو لوضع خطة فاعلة لتطوير قطاع السياحة
15:03
أمين عام سلطة وادي الاردن يتفقد احوال مزارعي الاغوار الجنوبيه
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن