بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

منذ 14 ثانية
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

وطنا اليوم – أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة، يوم غدٍ الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار سيشمل المنطقة من جسر النعيمة شرقا لغاية محطة الغاز وحي تميرة، ومدته من 9 صباحًا ولغاية 10 صباحًا، فيما سيكون الفصل في منطقتي قم وقميم غربي إربد من 9 صباحًا ولغاية 4 عصرًا.

وبينت أن الفصل سيشمل في الرمثا منطقة التوسعة الثانية بمدينة الحسن الصناعية مقابل مصنع كاجون وقواسمة، والذي ستكون فترته من 3:30 بعد الظهر ولغاية 8 مساءً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:22

ذعر في تل أبيب ومحيطها بعد اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار

20:13

عاجل | “الطيران الأردنية”: أجواء آمنة وحركة الطيران طبيعية

19:39

بطائرة C130.. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على جنوب غزة

19:08

سوريا تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكس الأعلام

18:14

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن التصعيد الخطير الذي يقوم به الكيان في لبنان الشقيق

17:31

مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مع نصرالله

16:08

15:29

مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

15:09

حماده يدعو لوضع خطة فاعلة لتطوير قطاع السياحة 

15:03

أمين عام سلطة وادي الاردن يتفقد احوال مزارعي الاغوار الجنوبيه

14:45

عاجل|| حزب الله يعلن استشهاد السيد حسن نصر الله

14:15

صناعة عمان” تنظم ورشة تعريفية ببرامج دعم التشغيل بالتعاون مع “العمل” و”المهندسين”

وفيات
وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024