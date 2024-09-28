فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

وطنا اليوم – أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة، يوم غدٍ الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار سيشمل المنطقة من جسر النعيمة شرقا لغاية محطة الغاز وحي تميرة، ومدته من 9 صباحًا ولغاية 10 صباحًا، فيما سيكون الفصل في منطقتي قم وقميم غربي إربد من 9 صباحًا ولغاية 4 عصرًا.

وبينت أن الفصل سيشمل في الرمثا منطقة التوسعة الثانية بمدينة الحسن الصناعية مقابل مصنع كاجون وقواسمة، والذي ستكون فترته من 3:30 بعد الظهر ولغاية 8 مساءً.