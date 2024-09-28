عاجل | “الطيران الأردنية”: أجواء آمنة وحركة الطيران طبيعية

وطنا اليوم_قال هيثم مستو، رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، يوم السبت، إن الأجواء الأردنية آمنة وحركة الطيران تسير بشكل طبيعي، حيث عبرت حوالي 400 طائرة الأجواء الأردنية وهبطت وغادرت من مطاراتها يوم الجمعة.

وأوضح مستو أن هناك مسارات طيران بديلة للأردن، بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي بسبب التوترات المتزايدة والضربات الجوية.

كما أشار إلى تعليق الأردن رحلاته الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأكد مستو أن عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر على حركة الطيران عالمياً، ولكن الأجواء الأردنية لا تتأثر بهذه القرارات بفضل وجود خطوط ومسارات بديلة.

وأكد مستو على أهمية متابعة الوضع الأمني في الأجواء الأردنية والمحيطة بها، لضمان سلامة الطيران المدني.