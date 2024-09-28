مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مع نصرالله

وطنا اليوم_ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان قُتل في الغارات الإسرائيلية على بيروت أمس الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الجنرال عباس نيلفروشان، نائب قائد عمليات الحرس الثوري، “قُتل في الهجوم الإسرائيلي الذي أستهدف زعيم حزب الله حسن نصر الله”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد حزب الله في بيان، السبت، مقتل نصرالله إثر غارة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما أكدت اسرائيل اغتياله في وقت سابق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن نصر الله قُتل في ضربة على المقر الرئيسي للجماعة تحت الأرض أسفل مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله.

ويمثل مقتل حسن نصر الله ضربة قوية لكل من جماعة حزب الله التي تئن تحت وطأة هجمات إسرائيلية متصاعدة، وإيران بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي كان يلعبه في محور المقاومة المدعوم من طهران.

ويضم محور المقاومة جماعات، من بينها حزب الله، تشن هجمات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حماس في السابع من أكتوبر.