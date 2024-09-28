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أمين عام سلطة وادي الاردن يتفقد احوال مزارعي الاغوار الجنوبيه

منذ ساعة واحدة
أمين عام سلطة وادي الاردن يتفقد احوال مزارعي الاغوار الجنوبيه

وطنا اليوم_ تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه، اليوم السبت، الموافق 2024/9/28 يرافقه رئيس اتحاد العام للمزارعين السيد عودة الرواشده ورئيس اتحاد مزراعي فرع الكرك المهندس عصمت المجالي وعدد من رؤساء جمعيات مستخدمي المياه في منطقة غور المزرعة – غور الصافي في جولة ميدانية في الاغوار الجنوبيه عدد من المواقع والمرافق تهدف إلى دعم المزارعين والتأكد من جاهزيتهم لبدء الموسم الزراعي الجديد. 

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص السلطة على تعزيز جاهزيتها لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين.

 

وخلال الزيارة، التقى المهندس الحيصه بعدد من المزارعين واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول التحديات التي يواجهونها، حيث أكد المزارعون على أهمية توفير المياه والموارد اللازمة لضمان نجاح المحاصيل موعزا باتخاذ ما يلزم لايجاد كل الحلول الممكنة.

 

كما ناقش الامين العام الحيصه مع المزارعين الإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها قبل بدء الموسم، بما في ذلك تحسين أنظمة الري.

 

وأشار إلى أن السلطة تعمل على تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين لضمان تحقيق إنتاجية عالية. وأعرب المهندس هشام الحيصه عن تقديره لجهود المزارعين وأهمية دورهم في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً التزام السلطة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الزراعي في المنطقة.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية السلطة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في الاغوارالجنوبية وفي جميع مناطق وادي الاردن .


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