صناعة عمان” تنظم ورشة تعريفية ببرامج دعم التشغيل بالتعاون مع “العمل” و”المهندسين”

وطنا اليوم_نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل ونقابة المهندسين الأردنيين ورشة عمل تعريفية ببرامج التشبيك ودعم التشغيل، في مبنى الغرفة، بحضور مدير التشغيل المركزي في وزارة العمل ومشاركة ممثلين لاكثر من 42 شركة صناعية من مختلف القطاعات.

وجرى خلال الورشة تقديم عرض حول البرنامج الوطني للتشغيل الذي تنظمه وزارة العمل ويقدم دعما ماليا لتشغيل الأردنيين لدى الشركات الصناعية، حيث اوضح مدير البرنامج الوطني للتشغيل في الوزارة رياض شموط أن هذا البرنامج يهدف لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل للأردنيين من كلا الجنسين من خلال دعم الأجور وتكلفة التدريب واشتراكات الضمان الاجتماعي اضافة الى تقديم بدل المواصلات، مضيفا ان الوزارة قررت تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية العام 2025، لتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين الذين تتراوح اعمارهم بين (18 – 40) عاما.

وقدمت مديرة وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان دعاء الخريشا استعراضا لأهم منجزات الوحدة، حيث اوضحت ان الوحدة تعمل على مساعدة المنشآت الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية وغيرها، من خلال بناء جسور الشراكة مع الوزارات والمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال من خلال برامجها المختلفة، حيث تعمل على الربط بين الباحثين العمل والمؤسسات التي تتوفر لديها فرص العمل لهؤلاء الباحثين.

رئيس قسم التدريب والتشغيل وممارسة المهنة في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس احمد جاد، استعرض خلال الورشة آليات الاستفادة من برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج الذي تشرف عليه نقابة المهندسين، حيث اوضح ان البرنامج يقدم مكافآت مالية للمهندسين خلال فترة التدريب لدى المصانع بهدف التشغيل.

يذكر ان عدد العاملين في القطاع الصناعي الأردني يبلغ حوالي (260) الف عامل وعاملة، حيث وفر القطاع خلال العام 2023 حوالي (13) فرصة عمل جديدة للأردنيين.