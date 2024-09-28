البستنجي: لا تخليص على أي مركبة كهربائية منذ قرار رفع الضريبة بسبب الزيادات غير المنطقية

وطنا اليوم_رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، أكد أنه لم يتم التخليص على أي مركبة كهربائية في الأردن منذ صدور قرار رفع الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، وذلك منذ عشرة أيام وحتى اليوم الأحد.

وأوضح البستنجي في تصريحات صحفية أن أي مركبة كهربائية لم تدخل إلى الجمارك منذ صدور القرار، وأن التجار لن يقوموا في الأيام القادمة بالتخليص على أي مركبة من الفئات التي تأثرت بالزيادة، وذلك بسبب الرسوم المرتفعة جداً وغير المنطقية، حيث وصلت قيمة الزيادة على بعضها إلى 52 ألف دينار، مما يجعل هذه الزيادة غير مقبولة من وجهة نظر التجار.

وأشار البستنجي إلى أن هذه الزيادات الكبيرة ستدفع التجار إلى الامتناع عن التخليص على المركبات المتأثرة بالرسوم الجديدة، مبيناً أن القرار الجديد قد أثر بشكل سلبي على سوق المركبات الكهربائية في المناطق الحرة.

وضرب مثالاً بمركبة من نوع “ريفان RS” موجودة حالياً في المنطقة الحرة، وهي مركبة 7 ركاب، حيث كانت قيمة الجمرك عليها قبل القرار 13 ألف دينار، فيما ارتفعت بعد القرار إلى 66 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 52 ألف دينار. كما أشار إلى مركبة “بيك أب” كانت تُخَلَّص في الجمرك بقيمة 9 آلاف دينار، ارتفعت إلى 37 ألف دينار بعد القرار، بزيادة قدرها 28 ألف دينار.

واعتبر البستنجي أن هذه الزيادات غير المبررة والمبالغ فيها ستؤدي إلى ركود في سوق المركبات الكهربائية، ولن تُشجع التجار على الاستمرار في استيراد هذا النوع من المركبات، مما سيؤثر بشكل سلبي على قطاع السيارات الكهربائية في الأردن.