اجتماع سيدات لواء الكورة مع النائب آيات بني عيسى لمناقشة قضايا المرأة في المنطقة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_نظمت سيدات لواء الكورة اجتماعاً تشاورياً مع النائب آيات بني عيسى، بحضور نخبة من النساء الفاعلات في المجتمع، لبحث ومناقشة القضايا التي تهم المرأة في اللواء. وقد بدأ الاجتماع بترحيب حار بالنائب وتهنئتها بالفوز في الانتخابات النيابية، مع تثمين دورها البارز في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

خلال الاجتماع، ألقت السيدة إسراء بني ياسين كلمة أشادت فيها بأهمية تمثيل المرأة في لواء الكورة بمجلس النواب، وبدور لجنة سيدات اللواء كحلقة وصل بين المجتمع النسائي والنائب آيات بني عيسى، لإيصال كافة المطالب والتحديات التي تواجه السيدات في المنطقة. تبع ذلك قيام الحضور بالتعريف بأنفسهن ومناطقهن، مما ساهم في خلق بيئة تفاعلية للتعارف وتبادل الخبرات.

وفي محور إيصال صوت المرأة لأصحاب القرار، تحدثت الأنسة سهير الدراغمة، الصحفية ومسؤولة الإعلام في مديرية التربية والتعليم بلواء الكورة، حول أهمية فتح قنوات حوار فعالة بين السيدات والجهات المعنية، لضمان تلبية احتياجات المرأة ودعم تطلعاتها، كما أكدت على ضرورة تعزيز تواجد المرأة في مختلف مجالات صنع القرار.

السيدة كفى بني حمد، معلمة، تناولت في حديثها محور دعم الاقتصاد النسوي، وشددت على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال توفير فرص العمل والمشاريع الصغيرة، التي تسهم في تعزيز دورها كعنصر فعال في المجتمع، مؤكدة أن نجاح المرأة اقتصادياً سينعكس بشكل إيجابي على أسرتها ومجتمعها.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح المجال للسيدات للحوار والنقاش، مع التأكيد على الالتزام بالحديث ضمن المحاور الرئيسية وعدم التطرق لمواضيع شخصية، لضمان سير الحوار بشكل منظم ومثمر. أعربت النائب آيات بني عيسى عن تقديرها الكبير لمشاركة سيدات اللواء، وأكدت التزامها بمتابعة القضايا التي تم طرحها، موضحةً أنه سيتم في اللقاءات القادمة مناقشة المواضيع المقترحة بشكل أكثر تفصيلاً، مع منح الفرصة لسيدات أخريات للحديث وإبداء آرائهن.

الاجتماع شهد التزاماً واضحاً من الجميع بوقت الحضور والمغادرة، مما ساعد في إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأشارت النائب بني عيسى إلى أن اللقاءات المقبلة ستتضمن طرح أسماء جديدة من مجموعة سيدات لواء الكورة للحديث، مع التشديد على أهمية تقديم الاقتراحات التي تعزز من مستوى الحوار وتخدم قضايا المرأة في المنطقة.