عناب: هناك فرص استثمارية هائلة في القطاع السياحي

وطنا اليوم:أعلنت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب أنّ بعض الوجهات السياحية قد تشهد ارتفاعًا في أعداد الزوار، وأخرى قد تشهد انخفاضًا.

وقالت عناب ، إنّ النظرة الحالية هي نظرة شمولية للقطاع، وإن انماط السياحة يجب أن تكون رافدة لمختلف مناطق المملكة وليس أن تتركز في منطقة واحدة.

وبينت أنّ بعض الأسواق التي انخفضت عدد زوارها إلى الأردن سيتم العمل على تسويق السياحة الأردنية لديهم للحد من انخفاض عدد سياحها، مشيرة إلى أنه هناك فرص استثمارية هائلة في القطاع السياحي الأردن ولا بد من التركيز عليها لاستقطاب مستثمرين متميزين.