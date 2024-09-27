نتنياهو وغالانت يدرسان تطبيق خطة الجنرالات في غزة

وطنا اليوم:أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت صدقا على دراسة العمليات التي يمكن تنفيذها في غزة على أساس “خطة الجنرالات”.

وطرحت ما تسمى “خطة الجنرالات” مؤخرا وكشفت تسريبات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية أنها تنص على حصار شمال قطاع غزة ووقف المساعدات الإنسانية وإجلاء السكان.

ونقلت تلك الوسائل عن نتنياهو قوله خلال جلسة مغلقة في الكنيست -الأحد الماضي- إنه يدرس هذه الخطة “المنطقية”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق أن نتنياهو يدرس خطة “لإجبار كل الفلسطينيين شمال قطاع غزة على الرحيل”. وأضاف أن الخطة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومحاصرة مقاتلي حماس “وإجبارهم على الاستسلام أو الجوع”.

الاستسلام أو الموت

من ناحية أخرى، قالت “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قبل أيام إن من المتوقع أن يعرض الجيش الأيام المقبلة عدة بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضافت الصحيفة أن الخطط ستعرض على نتنياهو وستتضمن “خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من حماس”.

كما ذكرت أنه “بعد مهلة أسبوع لإجلاء السكان سيتم فرض حصار عسكري كامل على المنطقة، مما سيجعل المسلحين في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت”.

وباتت هذه الخطة تعرف في إسرائيل بخطة “الجنرالات” وقد اقترحها جنرال الاحتياط غيورا آيلاند الرئيس السابق للمجلس الأمني مطلع سبتمبر/أيلول الجاري ودعمها عشرات الضباط الكبار الحاليين والسابقين بالجيش.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حوالي 5 آلاف من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالوا شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن نتنياهو خلال جلسة الكنيست نفسها أنه “كانت هناك محاولة لتمكين العشائر في غزة من توزيع المساعدات الإنسانية لكنها لم تنجح”.

وفي مارس/آذار الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بقطاع غزة -في بيان- إنه “ليس بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني بل هو مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية”.

وقد فشلت إسرائيل بعد نحو عام على حربها المدمرة على غزة في تحقيق أي من أهدافها الأولى المعلنة للحرب والمتمثلة باستعادة أسراها في القطاع المحاصر وتدمير قدرات حركة حماس.