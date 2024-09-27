نتنياهو من الأمم المتحدة: لا مكان في إيران لا تطاله ذراعنا الطويلة

وطنا اليوم:حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، إيران، من أن إسرائيل ستقصفها إذا تعرّضت للقصف أولا، وقال إن بإمكان بلاده الوصول إلى أي جزء من أراضي الجمهورية الإسلامية.

وقال نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قاطعه عدد من الدبلوماسيين، “لدي رسالة لطغاة طهران. إذا قصفتمونا، فسنقصفكم”.

وأضاف “ليس هناك أي مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه. ينطبق الأمر ذاته على الشرق الأوسط برمته”.

بخصوص الوضع في لبنان حيث تنفذ إسرائيل ضربات على “أهداف” تابعة لحزب الله، أكد نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد حزب الله ستتواصل.

وقال “طالما أن حزب الله يختار مسار الحرب، فلا خيار أمام إسرائيل، ولدى إسرائيل كل حق في إزالة هذا التهديد وإعادة مواطنينا إلى ديارهم بأمان”، مضيفا أن العمليات ضد الحزب “ستتواصل إلى أن نحقق أهدافنا”.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقد شهد الوضع تصعيدا كبيرا بعد عملية تفجير أجهزة اتصال تابعة لحزب الله أودت بحياة 39 شخصا وتسببت بإصابة 3000 بجروح.

وأعقبت ذلك ضربات جوية إسرائيلية على معاقل حزب الله في لبنان أسفرت عن استشهاد المئات. وردّ حزب الله بإطلاق صواريخ.

وبالنسبة لوضع غزة، قال نتنياهو إنه على “حماس أن تغادر” وألا يكون لها أي دور في إعادة إعمار غزّة، متعهّدا بمواصلة الحرب حتى تحقيق “النصر الكامل”.

وأضاف “إذا بقيت حماس في السلطة فستعيد تجميع صفوفها.. وتهاجم إسرائيل مرة تلو الأخرى.. لذا على حماس أن تغادر”.

كذلك، ندد نتنياهو بتعامل الأمم المتحدة مع إسرائيل، معتبرا أنها أصبحت “مهزلة مثيرة للازدراء”.