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إسرائيل تستهدف حسن نصر الله بالضاحية الجنوبية

منذ 25 ثانية
إسرائيل تستهدف حسن نصر الله بالضاحية الجنوبية

وطنا اليوم:شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة، في إطار عدوان متواصل على لبنان.
وقالت مصادر محلية، إن الانفجارات بلغت أكثر من 10 وكانت عنيفة جدا، واستهدفت منطقة العاملية في حارة حريك الوقاعة في قلب الضاحية الجنوبية.
وأضافت المصادر أن الغارات أدت إلى أضرار هائلة جدا في البنايات السكنية والمحال التجارية في المنطقة اللمستهدفة، وأدت إلى انهيار بعضها بالكامل، دون أن يعرف بعد حجم الخسائر البشرية.
من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “هاجمنا المقر المركزي لمنظمة حزب الله الواقعة تحت المباني السكنية في قلب الضاحية في بيروت”. فيما قالت واقع إعلام عبرية، إن هدف الغارات هو اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.


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