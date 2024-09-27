الحوثيون يعلنون عن أوسع عملية في معركة طوفان الأقصى

وطنا اليوم:كشفت جماعة أنصار الله “الحوثي” تفاصيل استهداف ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر، الجمعة.

وقالت الجماعة في بيان للناطق باسمها العميد يحيى سريع، إن “القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي”.

وتابع أن “العملية المشتركة بين القوة البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة”.

وبحسب سريع فإن “العملية أدت بعون الله تعالى إلى إصابة المدمرات الأمريكية الثلاث إصابات مباشرة”.

وقال سريع إن “عمليتنا البحرية هي الأوسع في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.

وكشف سريع أن “العملية جاءت متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان”.

وأضاف: “مستعدون لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية إسنادا للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة الإسلامية في لبنان”.