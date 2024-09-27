35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن قرابة 35 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت العديد من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول 2023، فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من المواطنين من أداء الصلاة.