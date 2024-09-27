الصفدي يؤكد لميقاتي موقف الأردن الثابت بدعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مباحثات موسعة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الصفدي خلال المباحثات على موقف الأردن الثابت في دعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره وتضامن الأردن مع لبنان الشقيق وإدانته للعدوان الإسرائيلي عليه، والتأكيد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وإن هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن أن يتحملها.

ومن جانبه ثمن ميقاتي دعم المملكة المستمر للشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره