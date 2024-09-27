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ولي العهد: إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا كثيراً من صفاتك

منذ ساعتين
ولي العهد: إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا كثيراً من صفاتك

وطنا اليوم:هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سمو الأميرة إيمان بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الجمعة.ونشر سموه صورة للأميرة إيمان
مرفقة بتعليق: “إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا مع اسمك كثيراً من صفاتك الجميلة. كل عام وأنت بألف خير”.


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