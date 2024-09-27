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تراجع مستوردات الاردن من النفط والمجوهرات والأدوات الكهربائية

منذ ساعتين
تراجع مستوردات الاردن من النفط والمجوهرات والأدوات الكهربائية

وطنا اليوم:تراجعت قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والأدوات الكهربائية.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض نسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 9.2 بالمئة، والحلي والمجوهرات بما نسبته 10.6 بالمئة، الأدوات الكهربائية بنسبة 1.9 بالمئة.
في المقابل، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام ، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 23.7 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية بنسبة 10.5 بالمئة، والآلات ومحضرات الصيدلة بما نسبته 16.8 بالمئة، والمواد الأخرى بنسبة 0.1 بالمئة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 1.582 مليار دينار، و العربات والدراجات قرابة 993 مليونا، و الآلات والأدوات الآلية بنحو 755 مليون دينار.
كما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام لكل من الحلي والمجوهرات نحو 573 مليون دينار، و الآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 514 مليونا، ومحضرات الصيدلة 383 مليون دينار، إضافة إلى المواد الأخرى 5.942 مليار دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى 10.742 مليار دينار، مقابل 10.659 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.


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