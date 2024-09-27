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مؤيدون لفلسطين يرشون مبنى خارجية الدنمارك بطلاء أحمر

منذ 4 ثواني
مؤيدون لفلسطين يرشون مبنى خارجية الدنمارك بطلاء أحمر

وطنا اليوم:تعرّض مبنى وزارة الخارجية الدانماركية للرش بطلاء أحمر وكتابة عبارات مناهضة لإسرائيل تدعو إلى مقاطعتها.
وقالت شرطة كوبنهاغن إن مبنى الخارجية تعرّض للتخريب عبر رسومات غرافيتي سياسية، مشيرة إلى أنها تحقق في المسألة.
وكُتبت على المبنى خلال الليل عبارات “قاطعوا إسرائيل” و”إسرائيل تقتل أطفالا”. وأظهرت صور نشرتها وكالة “رويترز” عمّال تنظيف يقومون بإزالة الطلاء والكلمات الموجودة على الواجهة.
ولم تعلّق وزارة الخارجية الدانماركية على هذا العمل حتى الآن


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