بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل 5 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية على الحدود اللبنانية

منذ 25 ثانية
مقتل 5 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية على الحدود اللبنانية

وطنا اليوم:ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن 5 جنود سوريين قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وذكر مصدر عسكري: “شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية” ما أسفر عن “مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح”.
والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن ذلك لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم “بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:18

الصبيحي يدعو إلى شمول الفنانين الأردنيين بالضمان

10:10

الكرك.. إغلاق مجاري الأودية بالطمم مستمر وينذر بتجدد الفيضانات

10:07

شجر السلم خطر يهدد بيئة وادي الأردن

09:58

بري: نتنياهو يكذب وتراجع عن موافقته على وقف إطلاق النار

09:52

نمو صادرات الأردن من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة

09:42

الإعصار هيلين يتحول إلى الفئة الرابعة الخطيرة للغاية ويهدد فلوريدا

09:36

الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات

09:27

تسريبات إسرائيلية: اتفاق مع السلطة الفلسطينية لتتولى تفكيك عبوات المقاومة

09:19

إنذارات واسعة وإصابات في إسرائيل والجيش يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

06:26

ماذا بعد الحرب في لبنان؟ ولماذا أمريكا تساعد الكيان الصهيوني؟

05:33

الأردن .. تقديم ملف محمية العقبة لإدراجها على لائحة التراث العالمي

03:12

تعديلات جديدة على تعليمات “مسؤولية المنتج الممتدة” تنهي خلافا دام عامين

وفيات
وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفي