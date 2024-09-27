مقتل 5 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية على الحدود اللبنانية

وطنا اليوم:ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن 5 جنود سوريين قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وذكر مصدر عسكري: “شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية” ما أسفر عن “مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح”.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن ذلك لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم “بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان”.