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الأردن .. تقديم ملف محمية العقبة لإدراجها على لائحة التراث العالمي

منذ 56 ثانية
الأردن .. تقديم ملف محمية العقبة لإدراجها على لائحة التراث العالمي

وطنا اليوم_قال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي البلعاوي، إن الأردن ممثلا بوزارة السياحة والآثار قدم النسخة الأولى لملف محمية العقبة البحرية، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإدراج المحمية على لائحة التراث العالمي “يونسكو.

 

ورجح بلعاوي في حديثه، الخميس، أن تدرج المحمية على لائحة التراث العالمي “يونسكو” في شهر تموز عام 2026، إذا كان الملف الأولي ضمن الشروط المطلوبة للجنة.

 

وأشار إلى أن موقع أم الجمال الأثري، انضم إلى لائحة التراث العالمي، ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهو الخامس في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

“العمل على إعداد ملف أم الجمال استغرق وقتا لا يقل عن 8-9 سنوات مبنية على البحث العلمي وجهود كبيرة، وتشاركية ما بين وزارة السياحة ودائرة الآثار وبلدية أم الجمال”. بحسب بلعاوي

 

وتحدث بلعاوي عن يوم السياحة العالمي الذي يصادف غدا الجمعة تحت شعار “السياحة والسلام”، لافتا إلى أن بوصلة الأردن دوما نحو السلام والتعايش، سيّما أنها مهد الحضارات وفيها اجتمعت كل الديانات ومعظم الرسائل السماوية.

 

كما تحدث بلعاوي عن برنامج “أردننا جنة” الذي تساهم فيه الوزارة بنسبة 50-60% من تكلفة البرنامج، ويهدف لتنشيط القطاع السياحي، نعرفهم على كنوز والحضارات المتواجدة المميز في الأردن،

 

وبين أن البرنامج يعد فرصة تثقيفية وتعلمية يسعى إلى زيادة التواصل ما بين المواطن والبيئة.


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