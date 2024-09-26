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اردوغان واصفاً نتنياهو: هتلر عصرنا

منذ 4 ساعات
اردوغان واصفاً نتنياهو: هتلر عصرنا

وطنا اليوم_إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح اليوم الخميس، انه “من العار حقا أن يكون لمجرم ارتكب جريمة إبادة جماعية في فلسطين مكان تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وقال أردوغان: “إما أن تعامل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيامين نتنياهو هذا القاتل بالطريقة التي يستحقها أو أن هذا الوضع المخزي سيدخل تاريخ الأمم المتحدة باعتباره وصمة عار”.

وأضاف: ” هتلر رأى حلما وجعل الشعوب تعيش كابوسا، وهتلر عصرنا نتنياهو سيدرك عاجلاً أم آجلا أن هذا مجرد حلم وسيواجه الحقيقة”.

وأشار الرئيس التركي الى انه ” لا يمكننا قطع علاقاتنا مع العالمين التركي والإسلامي لمجرد أننا دولة عضو في الناتو و”بريكس” و”آسيان” فهي هياكل توفر فرصا لتطوير تعاوننا الاقتصادي”، مضيفا: “الذين يدعوننا لعدم الانضمام إلى بريكس أو أي هيكل آخر هم أنفسهم تركونا ننتظر لسنوات على باب الاتحاد الأوروبي”.

 

هذا وأكد ان “وجود تركيا ضمن “بريكس” و”آسيان” سيغير المعادلات الإقليمية”.


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