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العين عبدالحكيم الهندي يبحث تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وسلطنة عمان خلال زيارته لسفارة سلطنة عمان

منذ 3 ساعات
العين عبدالحكيم الهندي يبحث تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وسلطنة عمان خلال زيارته لسفارة سلطنة عمان

وطنا اليوم_قام سعادة العين عبدالحكيم الهندي، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني رئيس جمعية الفنادق الأردنية، بزيارة إلى سفارة سلطنة عمان في العاصمة عمان، حيث كان في استقباله سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، سفير سلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور سعادة المستشار ونائب رئيس البعثة، يعقوب بن بدر الرقيشي.

 

أشاد سعادة العين عبدالحكيم الهندي بالدور الكبير والجهود المباركة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان في مختلف المجالات، خاصة في قطاع السياحة. وأكد الهندي أن العلاقات بين البلدين تستند إلى توجيهات القيادتين الحكيمتين اللتين تحرصان على تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

 

وأكد الهندي أن الدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، لتطوير القطاع السياحي في الأردن، ورؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق لتطوير السياحة في عمان، يفتحان آفاقاً واسعة للتعاون المشترك ويعززان من فرص التبادل السياحي بين البلدين. سنعمل معاً، وبفضل هذه الرؤى القيادية، على تعزيز السياحة التراثية والثقافية، وإبراز المقومات السياحية الفريدة التي يمتلكها كلا البلدين.

 

وأضاف الهندي أن الجهود المتواصلة بين البلدين ستظل الركيزة الأساسية لتعزيز العلاقات السياحية والتجارية بين الأردن وعمان، مشدداً على أهمية البناء على هذه الأسس لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في القطاع السياحي بين البلدين.

 

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأردن وسلطنة عمان في قطاع السياحة، وتفعيل العلاقات والاتفاقيات السياحية بين البلدين. وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون السياحي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إلى جانب استكشاف فرص تطوير القطاع السياحي، وزيادة التبادل السياحي بين البلدين في الفترة المقبلة.

 

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكة في مجال السياحة التراثية والفنادق، بما يسهم في دعم القطاع السياحي الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد في البلدين.


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