بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المواطنان العودات والنعيمات يزوران مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالخارجية

منذ 6 ساعات
المواطنان العودات والنعيمات يزوران مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالخارجية

وطنا اليوم_زار المواطنان مصلح العودات وحسين النعيمات، برفقة ذويهما، مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس.

 

وكان العودات والنعيمات قد عادا إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من شهر أيلول الحالي.

 

 

وأعرب المواطنان عن اعتزازهما بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأجهزة الأردنية المعنية، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتأمين عودتهما سالمين إلى المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:33

الأردن .. تقديم ملف محمية العقبة لإدراجها على لائحة التراث العالمي

04:32

غارات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية

03:12

تعديلات جديدة على تعليمات “مسؤولية المنتج الممتدة” تنهي خلافا دام عامين

02:32

نتنياهو يعلق على مسار المفاوضات بهذه الصورة

01:04

اردوغان واصفاً نتنياهو: هتلر عصرنا

23:04

تمثيل الأحزاب في البرلمان تحت المجهر

22:18

اعلان عن تنزيلات تصل الى ٨٠٪؜

21:05

صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوقع مذكرة تفاهم بحثي مع المؤسسة الألمانية للبحوث 

21:01

العين عبدالحكيم الهندي يبحث تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وسلطنة عمان خلال زيارته لسفارة سلطنة عمان

20:43

العبادي : عدادات العقبة آمنة جدا وخضعت لموافقات أمنية

20:21

مدير العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية يزور العودات والنعيمات

19:58

رئيس هيئة الأركان يقف على قدرات سلاح الجو الملكي وامكاناته في الردع الاستراتيجي

وفيات
وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفي