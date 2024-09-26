المواطنان العودات والنعيمات يزوران مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالخارجية

وطنا اليوم_زار المواطنان مصلح العودات وحسين النعيمات، برفقة ذويهما، مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس.

وكان العودات والنعيمات قد عادا إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من شهر أيلول الحالي.

وأعرب المواطنان عن اعتزازهما بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأجهزة الأردنية المعنية، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتأمين عودتهما سالمين إلى المملكة.