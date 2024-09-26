العبادي : عدادات العقبة آمنة جدا وخضعت لموافقات أمنية

وطنا اليوم:أكد خبير الأنظمة الدفاعية والمراقبة، آدم العبادي أن ما حدث في لبنان من انفجار للأجهزة يختلف كليا عن موضوع العدادات الموجودة بالعقبة من ناحية تقنية، ولا يمكن مقارنة الأمرين ببعض.

وقال العبادي ان العدادات الموجودة بشكل عام في الأردن (IOT)، ويصعب التحكم بها عن بعد، ونوع البطارية يعمل من باب القراءة ولا يعمل 24 ساعة، وهذا نوع من العدادات لا يستقبل أي نوع من الإشارة.

وتابع:”العدادات تختلف عن الأجهزة في لبنان، فالعدادات في الأردن غير مستقبلة وتعمل ضمن شبكة مغلقة، فهي من ناحية الاختراق يصعب ذلك، ومن ناحية البطاريات فجميع العدادات يتم التعامل معها كوحدة عداد وليس جهاز”.

وكشف أن عدادات العقبة عبارة عن منحة أمريكية، فيما وتم التقصي عن بعض الحقائق وتبين أن هذا العطاء تم طرحه 2016-2017، وتم توريد 7500 عداد في المرحلة الأولى و35.000 عداد في المرحلة الثانية، وهو عبارة عن عطاء حكومي شاركت فيه شركات محلية.

ونفى العبادي أن يكون هناك أي رابط بين عدادات العقبة وأجهزة البيجر التي تم تفجيرها في لبنان، وبين أن العدادات الموجودة في العقبة من نوع “نيبتون” تابعة لشركة أمريكية، في حين أن الأردن يطلب الموافقات الأمنية والمواصفات والمقاييس لأي جهاز الكتروني يمكن الحصول عليه من الخارج بالاضافة لطلب شهادة فنية من الجمعية العلمية الملكية للتأكد من دقة قراءة الجهاز.

ونوه أن عدادات العقبة آمنة جدا وخضعت لمراحل موافقات عام 2018، ولا يوجد أي شبكة خارجية تتحكم بها، ولا يمكن لأي جهة أن تؤثر عليها.