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مدير العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية يزور العودات والنعيمات

منذ 3 ساعات
مدير العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية يزور العودات والنعيمات

وطنا اليوم:زار مدير العمليات والشؤون القنصلية، اليوم الخميس المواطنيين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات ويرافقهما ذويهم، الذين عادا إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري، حيث أعربوا عن اعتزازهم بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأجهزة الأردنية المعنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، لتأمين عودتهم سالمين إلى المملكة


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