رئيس هيئة الأركان يقف على قدرات سلاح الجو الملكي وامكاناته في الردع الاستراتيجي

وطنا اليوم:تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، جاهزية أسلحة ومعدات قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية وقواتها البشرية، للوقوف على قدراتها وامكاناتها الجوية وبشكل يحقق الردع الاستراتيجي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والخطط المستقبلية فضلاً عن الجهود الحالية التي يبذلها السلاح وعلى مختلف الصعد العملياتية والانسانية.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة في مختلف أسراب القاعدة مشيداً بجاهزيتها واستعدادها لأي واجب يطلب منها كما اطلع على أحدث الأسلحة والمعدات والأجهزة، ومن ضمنها مركز الطيران التشبيهي، الذي يوفر الوقت والجهد والتدريب في مختلف الظروف الجوية لمرتبات السلاح، مؤكداً أن عملية التطوير والتحديث للطائرات والأسلحة والمعدات مستمرة وبشكل يضمن تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن أرض وسماء المملكة.

كما شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة طياري القاعدة بإحدى الطلعات الجوية من خلال تحليقه بطائرة F16 على الواجهات الحدودية، حيا خلالها مرتبات حرس الحدود تقديراً لجهودهم التي يبذلونها في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.

ودوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار مستذكراً بطولات وتضحيات الشهيد موفق السلطي ورفاقه من مرتبات سلاح الجو الملكي.

وفي نهاية الزيارة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات القاعدة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، بالمستوى المتميز والمعنويات التي يتمتعون بها والجاهزية العالية في تنفيذ المهام المناطة بهم، في سبيل حماية حدود الوطن بكفاءة واقتدار.