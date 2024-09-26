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4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 4 ساعات
4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ووفق مصادر أمنية لبنانية، فإن الغارة استهدفت مبنى عند تقاطع الرويس، ما أدى أيضا إلى أضرار مادية جسيمة في المبنى المستهدف والمباني المجاورة.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ما وصفتها بعملية الاغتيال في بيروت استهدفت قائد الوحدة الجوية للمسيّرات في حزب الله.
ونقلت عن مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت وأن هدف تلك الغارة قائد كبير في حزب الله.
وأضافت أن استهداف القيادي بحزب الله تم بطائرة إف-35، وأنه وقع قرب مكان اغتيال القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل، بالضاحية الجنوبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته بالمقرب من حزب الله أن “الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد وحدة المسيّرات في حزب الله محمّد سرور الملقب بأبو صالح، من دون أن يتضح مصيره بعد”.
أما وكالة رويترز، فقد نقلت عن مصدرين أمنيين تأكيدها أن محمد سرور قائد إحدى وحدات القوة الجوية في حزب الله قتل في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم الخميس.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه شنّ “ضربات دقيقة”، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأنها.


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