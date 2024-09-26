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الحوثي: بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر مناطق محظورة على أميركا وإسرائيل

منذ 4 ساعات
الحوثي: بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر مناطق محظورة على أميركا وإسرائيل

وطنا اليوم:قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن أصبحت مناطق محظورة تماما على إسرائيل وأميركا.
وأضاف، في كلمة بثتها قناة المسيرة، أن مقاتلي أنصار الله نفذوا خلال هذا الأسبوع عمليات بـ39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة.
وأكد أن موقف الجماعة في جبهة اليمن ثابت مع فلسطين ولبنان، وشدد أنه طالما استمر العدوان على غزة “ستبقى جبهات الإسناد كلها مستمرة” وأنهم لن يتوانوا في دعم غزة ولبنان وحزب الله.
وأشار الحوثي إلى أن الصاروخ “فلسطين 2” يعدّ إنجازا كبيرا، وقال إنه دخل الخدمة لمصلحة المرحلة الخامسة من التصعيد مساندة لغزة.
وكان عبد الملك الحوثي قال في تصريحات قبل أيام إن جماعته تمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها كثير من الدول.
وأكد أن اليمن بات في مرتبة متقدمة على مستوى الطيران المسيّر والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية هي عنوان هذا البناء المتطور والفعال والمهم، بحسب تعبيره.


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