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الجيش العربي ينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة

منذ 4 ساعات
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وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.
واشتمل الإنزال على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وصل إلى 120 إنزالاً جوياً، و 266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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