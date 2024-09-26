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انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة

26 سبتمبر 2024
انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة

وطنا اليوم:انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي، إلى 1.582 مليار دينار، مقارنة مع 1.743 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية تموز الماضي من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمئة، حيث بلغت حوالي 161 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وتصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات المشتقات النفطية بقيمة 501 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، تلاها النفط الخام “بترول” بمقدار 472 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” حوالي 291 مليون دينار، الديزل “سولار” بنحو 287 مليون دينار، زيوت التشحيم بقيمة 23 مليون، والكاز بنحو 8 ملايين دينار.


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