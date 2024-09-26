إنشاء 3 دور جديدة لتحفيظ القرآن الكريم في جرش

وطنا اليوم:استحدثت مديرية أوقاف جرش، 3 دور للقرآن الكريم داخل المحافظة، ما يرفع عدد الدور التابعة للمديرية أوقاف جرش، 9 دور للقرآن.

وقال مدير أوقاف جرش باسم الزعبي، الخميس، إن المديرية نفذت خلال العام الحالي عطاء تركيب طاقة شمسية لـ 20 مسجدا داخل المحافظة، مبينا بأن المديرية نفذت 23 مشروعا تأهيليا (أغنام وبقالات) لأسر داخل المحافظة.

وأضاف الزعبي بأن المديرية وزعت أيضا العام الحالي قرابة ألف حقيبة مدرسية مجهزة بقرطاسية كاملة، موضحا بأن المديرية صرفت رواتب لـ 295 أسرة بقيمة 17 ألف دينار شهريا.

وبين أن المديرية صرفت العام الحالي قرابة 15 ألف دينار شهريا لـ 431 يتيما داخل المحافظة، كما أشار إلى أن ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري نفذ أياما طبية مجانية بتكلفة إجمالية بلغت 37 ألف دينار.

وأوضح الزعبي أن عدد مشتركي المراكز الصيفية بلغ قرابة 5 آلاف طالب وطالبة موزعين على 117 مركزا صيفيا