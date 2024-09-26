أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي

وطنا اليوم:في الوقت الذي تعمل فيه أورنج الأردن بانسجام مع مجتمعها المحلي لتلبية احتياجات عائلتها الكبيرة، فإنها تحرص على أن تكون دايماً مع موظفيها وعائلتها الصغيرة. في هذا السياق، كرّمت الشركة 32 طالبة وطالباً من المتفوفين في التوجيهي من أبناء الموظفين في فعالية خاصة عقدت في مقرّ الشركة الرئيسي في البوليفارد – العبدلي.

وشهد الحدث الذي تخلله عدد من الفعاليات التي هدفت إلى مشاركة الموظفين فرحتهم بتفوق أبنائهم حضور الرئيس التنفيذي، فيليب منصور وأعضاء اللجنة التنفيذية وأهالي الطلبة بالإضافة إلى عدد كبير من المدراء والموظفين.

وخلال الفعالية، تقدم الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بالتهنئة للطالبات والطلاب الذين يبدؤون فصلاً جديداً في حياتهم الأكاديمية والشخصية كما أعرب عن سعادته بفرحة الزملاء من ذوي الطلبة وأشاد بالدعم الذي قدموه لبناتهم وأبنائهم ليأخذوا بيدهم إلى التميز.

من جهته عبّر المدير التنفيذي للشؤون القانونية، والتنظيمية والمصادر والتزويد والموارد البشرية لدى أورنج الأردن، د. إبراهيم حرب، عن فخره بحرص الشركة على أن تكون دايماً مع موظفيها وأفراد عائلتها من خلال هذا الحدث الذي لم يعد جزءاً لا يتجزأ من تقاليد الشركة فقط بل كذلك تجسيداً للتميّز والنجاح والمشاركة والعمل بروح الفريق والتي تشكل قيماً هامة في أورنج.

وبحسب الدكتور إبراهيم حرب، تواصل أورنج الأردن تقديم المنح الدراسية لأبناء الموظفين للعام الـ 17 على التوالي وفق معايير محددة، لافتاً إلى أنّ 385 طالباً وطالبة استفادوا من هذه المنح لغاية العام الحالي، وسيضاف إليها 30 منحة لأبناء الزملاء والزميلات للعام الدراسي 2023-2024، ليصبح مجموعها 415 منحة.

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