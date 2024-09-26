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بحث اعتماد الهوية الرقمية على تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

منذ ساعة واحدة
بحث اعتماد الهوية الرقمية على تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

وطنا اليوم:بحث المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إضافة آلية اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق (سند) ضمن خطط التحضير والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان المقبلة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الهيئة بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والفريق الفني في الوزارة، وامين عام الهيئة المستقلة للانتخاب والفريق الفني في الهيئة.
وأكد المعايطة على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال توظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتبني التقنيات الحديثة والتي تتطلبها طبيعة المرحلة، والتي أصبحت عنصراً أساسياً في تطبيق إجراءات العملية الانتخابية من خلال رقمنه الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها انتهاءً بالاعتماد على المحاضر الالكترونية في استخراج النتائج وبالتالي الاستغناء عن المحاضر الورقية، لغايات توفير الوقت والجهد ووضع الخطط البديلة مع ضمان توفرها بشكل دائم، بالإضافة الى تحسين وتجويد الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
بدوره أكد سميرات على استعداد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتسخير كافة إمكانيات الوزارة بما يخدم العملية الانتخابية والمصلحة الوطنية عامة، مشيراً الى انه سيكون هناك تعاون مشترك ومستدام من خلال تطبيق التطور التكنولوجي بأعلى مستوياته، وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.


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