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يديعوت أحرونوت: حزب الله لم يفعل 10% من قوته

منذ 3 ساعات
يديعوت أحرونوت: حزب الله لم يفعل 10% من قوته

وطنا اليوم:اشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، الى ان إسرائيل وحزب الله لم يظهرا بعد شيئا من قدراتهما ونحن في حدث متدحرج.
ولفتت “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، الى انه لن نتوقف قبل عودة السكان إلى منازلهم وهذا سيستغرق بعض الوقت وان الضربات التي وجهها الجيش في لبنان لا تعني أن حزب الله فقد قدرته على إيلام إسرائيل بشدة.
واضافت ان التقديرات بأن حزب الله لم يفعل 10% من قوته حتى الآن لاعتبارات خاصة به وان الحزب يخطط للرد على ضرباتها.


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