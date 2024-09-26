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تقرير : 33 % من الخدمات الرقمية في الأردن‏ تستخدم بروتوكولات غير آمنة

منذ 4 ساعات
تقرير : 33 % من الخدمات الرقمية في الأردن‏ تستخدم بروتوكولات غير آمنة

وطنا اليوم:بلغ العدد الإجمالي للأصول الرقمية للمؤسسات على المستوى الوطني في الأردن 43,580 احتوى منها ما نسبته 1.1% على ثغرات خطيرة، وفقا لتقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الثاني من عام 2024 الصادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني.
وصنف التقرير ما نسبته 33 % من الخدمات الرقمية على المستوى الوطني بأنها تستخدم بروتوكولات غير آمنة، حيث تنقل البيانات بشكل غير مشفر.
في ذات السياق، قام المركز الوطني للأمن السيبراني بإجراء فحوصات لكشف الثغرات في الخوادم لـ 44 مؤسسة حكومية خلال الربع الثاني من عام 2024.
وأظهرت النتائج أن متوسط عدد الثغرات الأمنية المكتشفة شكل حوالي 840 ثغرة شهريًا، بمعدل 38 مؤسسة و3752 خادمًا.
وسجل التقرير أن غالبية الأنظمة التي تحتوي على ثغرات حرجة هي أنظمة وبرمجيات غير محدثة أو خارج الدعم.
وبلغ العدد الإجمالي لفحوصات الاختراق المنفذة 43 فحصًا، شملت فحص المواقع والخدمات الإلكترونية، ونتيجة لهذه الفحوصات، تم اكتشاف مجموع الثغرات التي بلغت 271 ثغرة.


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