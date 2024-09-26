تعاون بين البنك الأهلي الأردني وجامعة عمّان الأهلية لتطوير مهارات الطلبة العملية وتحسين فرصهم الوظيفية

وطنا اليوم:يواصل البنك الأهلي الأردني تعزيز شراكاته مع الجامعات الأردنية بهدف تحسين المهارات العملية للطلبة وإعدادهم لسوق العمل. وفي هذا الإطار، أبرم البنك مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جامعة عمّان الأهلية، وقّعها عن البنك الرئيس التنفيذي/ المدير العام الدكتور أحمد الحسين، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان. وحضر توقيع الاتفاقية عن البنك كلّ من مدير الإبداع والابتكار نضال خليفة، ومساعدة نائب رئيس التحالفات ريمة العزة، وعن الجامعة كلّ من نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، وعميد البحث العلمي/القائم بأعمال عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، ورئيس قسم التكنولوجيا المالية الدكتور خالد الحلتة.

تسعى مذكرة التفاهم إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي. وتشمل أهداف الاتفاقية تحويل البرامج الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تتماشى مع التغيرات السوقية، ودعم الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، مما يمكن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع. وتتضمن الاتفاقية أيضًا دعم المبادرات التعليمية والمشاريع الخاصة بالجامعة.

من خلال هذه الشراكة، يهدف الطرفان إلى تزويد الطلبة بالمعرفة العميقة والمهارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز قدرتهم على دخول سوق العمل بفاعلية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. وتشمل الشراكة أيضًا إدراج “كون Qawn”؛ التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفا، في الفعاليات التي تنظمها جامعة عمّان الأهلية. إذ سيتعرف الطلبة على هذا التطبيق الرائج بين الشباب، والذي يتيح إجراء المعاملات المالية بطريقة آمنة وسلسة، مما يعزز الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي ويتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، أكد الدكتور أحمد الحسين الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل بنجاح، قائلًا: “إنّ هذه الشراكة ليست مجرد خطوة نحو سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا المالية فحسب، بل هي أيضًا فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لضمان إعداد الطلبة وتجهيزهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل الرقمي. وبالتعاون مع جامعة عمّان الأهلية، نسعى إلى تقديم برامج تعليمية متقدمة تمزج بين الجانب النظري والتطبيقي، مما يمكن الخريجين والخريجات من مواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق النجاح المهني المنشود”.

من جهته، أكّد الأستاذ الدكتور حمدان أنّ هذه المذكرة تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متميزة ومتطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزز مكانتها بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، كما أشار إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي ورفع جودة التعليم والبحث العلمي.

وأشاد حمدان بما توليه مذكرة التفاهم من اهتمام بالتعاون البحثي ودعم الطلبة، من خلال إنشاء فرق للتبادل المشترك للأبحاث والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون المستقبلي، وعقد حوارات متعلقة بالتكنولوجيا المالية. وأضاف أنه سيتم تنظيم أنشطة تتعلق بالابتكار وريادة الأعمال لتطوير مهارات الطلبة.

ويواصل البنك الأهلي الأردني توسيع شراكاته مع الجامعات المحلية، إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والأكاديمي لدفع عجلة الابتكار وتوفير فرص عمل أفضل للشباب. وقد سبق للبنك التعاون مع عدة جامعات مرموقة، مثل جامعة اليرموك، وجامعة البترا، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مما يعكس التزامه بتوفير فرص تعليمية متميزة وبناء مستقبل واعد للمجتمع.