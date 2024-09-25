رئيس الوزراء يستهل زياراته الميدانيَّة الأسبوعية غير المُعلنة من دير علا وغور الصافي

وطنا اليوم:استهلَّ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء، زياراته الميدانيَّة الأسبوعيَّة غير المُعلنة لمناطق المملكة، بتفقد مرافق صحيَّة وتعليميَّة وإنتاجيَّة وخدميَّة في منطقتي دير علَّا وغور الصَّافي.

وشملت الزّيارة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، ومصانع غذائيَّة قيد التشغيل، ومركز البوتاس الشَّامل للخدمات الدَّامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدرسة كعب بن عُمير الأساسيَّة.

وبدأ رئيس الوزراء جولته الميدانيَّة بتفقُّد مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدّي التَّابعة للواء دير علَّا. والتقى عدداً من المراجعين لأقسام الطَّوارئ والعيادات واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات التي يقدّمها المستشفى والذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين في المنطقة.

واستجابةً لملاحظات المراجعين والأطباء في المستشفى، أوعز رئيس الوزراء بتأمين المستشفى بمعدَّات وأجهزة طبية، ومعالجة حاجته للكوادر الطبيَّة والتَّمريضيَّة، والعمل على الإسراع بتنفيذ توسعة له.

كما أوعز بدراسة واقع المراكز الصحيَّة والطبيَّة في المنطقة وسُبُل الارتقاء بها؛ بما يسهم في تعزيز الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين في لواء دير علا.

كما زار رئيس الوزراء مصانع قيد التَّشغيل، شملت شركتي الغذاء الآمن واكتفاء للصّناعات الغذائيَّة في منطقة غور نميرة في الأغوار الجنوبيَّة، وتستهدف توفير فرص عمل واستيعاب المنتجات الزّراعيَّة التي ينتجها مزارعو الأغوار.

وتتبع هذه المصانع أنماطاً متطوِّرة في التَّصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي، وتستهدف السُّوق المحليَّة وأسواقاً دوليَّة.

وعبّر حسَّان عن التزام الحكومة التام بدعم المستثمرين وتهيئة كلّ السُّبل لتنفيذ مشاريعهم؛ لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحليَّة وتوفير فرص التشغيل.

وأوعز إلى الجهات المعنيَّة تسريع الإجراءات والمتطلَّبات اللازمة لتشغيل هذه المصانع خصوصاً ما يتعلَّق بكُلف الطَّاقة، إذ يتوقَّع أن توفِّر هذه المصانع مئات الفرص لأبناء المنطقة وبناتها.

وأشاد القائمون على المصانع بدعم الحكومة، وخصوصاً وزارة الزّراعة، وتوفيرها التَّسهيلات اللَّازمة لإقامة مشاريعهم.

وأكَّدوا كذلك أهميَّة مشروع سكَّة حديد العقبة المنوي إنشاؤه والذي سيربط ميناء العقبة بمناطق التَّعدين والإنتاج للفوسفات في الشّيديَّة والبوتاس في غور الصَّافي، لجهة نقل منتجاتهم وتخفيف الكلف عليهم.

كما تفقَّد رئيس الوزراء في المحطَّة الثَّالثة مركز البوتاس الشَّامل للخدمات النَّهاريَّة الدَّامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأغوار الجنوبيَّة.

واطَّلع حسَّان على واقع الخدمات التي يقدّمها المركز وسُبُل تطويرها والارتقاء بها، حيثُ يُعدُّ المركز نموذجاً لمراكز الرّعاية الاجتماعيَّة ويوفّر خدمات متقدّمة في مجالات التَّعليم والتَّأهيل والرّعاية الاجتماعيَّة للمنتفعين.

وأوعز رئيس الوزراء بتوفير وسيلة نقل للمركز خلال أسبوع لخدمة المنتفعين وتسهيل وصولهم وعودتهم من المركز، خصوصا من المناطق البعيدة التي يخدمها المركز.

وفي مدرسة كعب بن عُمير الأساسيَّة في منطقة غور الصَّافي، جال رئيس الوزراء في مرافق المدرسة وصفوفها، واستمع من الطَّلبة والمعلمين إلى احتياجاتها ومتطلَّبات تطويرها.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستقوم باتّخاذ ما يلزم من إجراءات للنُّهوض بواقع المدرسة وإجراء صيانة شاملة لها، وتوفير المعدَّات والمتطلَّبات اللَّازمة لبيئة ملائمة للعمليَّة التَّعليميَّة وممارسة الطَّلبة لأنشطتهم ضمن بيئة صحيَّة ملائمة.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة وزراء الإدارة المحليَّة والزِّراعة والتَّنمية الاجتماعيَّة.