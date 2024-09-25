دولة الرئيس، فك حصار الأردنيين !

كتب الدكتور أحمد الشناق: دولة الرئيس المحترم .

مبارك عليكم ثقة جلالة الملك ، وهذا التكليف السامي ، يؤكد على الجرأة في اتخاذ القرار والقرب من الشعب في الميدان وتقديم الحلول للناس .

دولة الرئيس المحترم

– بيوت الأردنيين محاصرة ، بالعاطلين عن العمل في فرصة وظيفية أو فرصة عمل ، ومئات الآلاف يبحثون عن هجرة ولجوء خارج حدود الوطن، واليأس مستقبل لحياتهم

– الأردنيين محاصرين بإتساع شرائح الفقر بما يتجاوز ٣٠٪ من المجتمع دون خطر الفقر

– الأردنيين محاصرين بالديون للبنوك بما يتجاوز ٥٠٪ من دخل الأسر ، وعلى ضيق دات اليد والحال بتدني مستوى دخل الفرد والأسرة

– الأردنيين محاصرين بقيمة فواتير الكهرباء والبنزين ، وهذا اللغز الوطني على مستوى قطاع الطاقة ، الذي يرهق جيب المواطنيين وحجر عثرة أمام القطاعات الاقتصادية الأخرى في الصناعة وغيرها .

-الأردنيين محاصرين، بأن ينالوا نوعية علاج توازي التطور الطبي في الأردن، وفق آلية تليق بكرامتهم، وبعدالة لكافة مناطق المملكة.

– الاردنيين محاصرين بغياب سيادة القانون على المسؤولين في مواقع مسؤولياتهم وعلى السلطات والمؤسسات ، ومحاسبة كل مسؤول عجز أو قصّر أو فشل في مواقع المسؤولية، ومتى تنتهي ظاهرة التدوير بالمناصب للفاشل والعاجز والمقصّر ، والتي أصبحت َمجالاً للتندر في البلاد ، وفقدان الثقة بكل رؤية إصلاحية.

– محافظات المملكة محاصرة من تحقيق نمو إقتصادي بمشاريع كبرى ، تنعكس على واقع حياة الناس وتثبيتهم في مناطقهم بفرص العمل والخدمات اللائقة بكرامتهم

– العاصمة عمان أصبحت مركزاً لكل نشاط إقتصادي ، وحتى الإجتماعي والسياسي، وبهذا الازدحام السكاني، وتفريغ المحافظات من أهلها

– الأردنيين محاصرين بسياسات حكومية، تدير شؤون البلاد بنهج مالي قائم على الضرائب من جيوبهم .

– الأردنيين محاصرين بسياسات حكومية أصبحت نهجاً معتمداً ، بأن الأردن يعاني من شح الموارد ، ليبقى الوطن رهينة سياسات البنك الدولي ، واوامر صندوق النقد الدولي، وإغراقه بمزيد من الديون وعلى حساب جيب المواطن والخدمات المقدمة له

– الأردنيين محاصرين بغياب العدالة وتكافئ الفرص بين أبنائه ، بإعتماد الواسطة والمحسوبية والشللية التي تكسر ظهر الدولة الاردنية ، وفقدان الثقة بمؤسساتها وسلطاتها.

– الأردنيين محاصرين بسياسة التغطية على ثروات الأردن وموارده الطبيعية ، والإستثمار فيها ، وإقامة مشاريع كبرى بصناعات تحويلية ترفع الناتج المحلي وتحقيق نسبة نمو إقتصادي يستوعب حجم البطالة كقنبلة إجتماعية موقوته ، ويحقق دخلاً للفرد والأسرة لحياة كريمة

– الأردنيين محاصرين بغياب الدبلوماسية الإقتصادية وربط القرار السياسي الأردني بالمصالح الإقتصادية الأردنية ، شأن اي دولة في العالم ، حد شن الحروب تحقيقاً لمصالح إقتصادية.

– الأردنيين محاصرين بهذا التضخم الغير مبرر من الوزراء في مجلسكم الموقر ، كما حال مجالي الوزراء السابقة، وهذا التضخم في الهيئات والمؤسسات في دولة بحجم الأردن، كدولة مركزية وفق تصنيف أشكال الدول.

– نعم الأردنيين محاصرين بدكتاتورية الجغرافيا والموقع الجيوسياسي ، بما تشهده المنطقة من التفتت وتمدد سيطرة النفوذ الإقليمي والدولي

– نعم المنطقة مرشحة لإنفجار كبير ، يعيد ترتيب المنطقة وبما يعرف بالشرق الأوسط الجديد وفق أسس جديدة ستحدد نمط العلاقات الجديدة مع دول التأثير ومصالح دول القرار العالمي .

دولة الرئيس المحترم .

– رياح هوجاء قادمة على المنطقة ، والمشروع الصهيوني أصبح خطراً مباشراً على الأردن ، بضم الضفة الغربية لدولة الإحتلال ، وهذا ما اعلنه مرشح الرئاسة الأمريكية ترامب . ولا يختلف المرشح المنافس عن هذا الموقف، والاختلاف في آليه تحقيق ذلك

– والموقف العربي تفتت ، ولم يعد التكافل العربي قائما ، ولا التعاون العربي نهجاً دارجاً، فالمرحلة تاريخية بتحولاتها ، تحكمها التقلبات المفاجئة ، والظروف بمجموعها أصبحت تُعاند الأردن ولا تُطاوعه

– دولة الرئيس المحترم .

– تحملون وفق كتاب التكليف السامي لكم مهمة ثقيلة ، وقد تكون مرحلة غير مسبوقة بتطوراتها ومخاطرها على الأردن ، مما يستدعي أداءاً حكومياً، يبدأ بفك الحصار عن الأردنيين ، بقرارات جريئة وشجاعة ، ليستعيد الشعب ثقته بأن الحكومة تعمل في خدمة الشعب، وبما يلمس المواطن ذلك على أرض الواقع ، وأن الدولة الاردنية لها هوية إقتصادية وطنية إنتاجية تعتمد على الذات وبكفاءة الإنسان الأردني، ومؤسسات دولة فاعلة قوية في خدمة المواطن

– دولة الرئيس، إن الإقتصاد والتنمية الاقتصادية يحتل المرتبة الأولى في سلم اولويات الحكومات المتقدمة لتصنع الرفاة والكرامة لمواطنيها ، وتحقيق الأمن الاقتصادي مدخلاً للأمن الإجتماعي والإستقرار السياسي

وفقكم الله في مهمتكم ولتحقيق ما يصبو إليه الأردنيين في وطن عزيز قوى شامخ بقيادته وشعبه وجيشه ، وطن حر وبمكانة تحت الشمس في منطقة وعالم يعاد ترتيبه لنظام عالمي جديد ، لم يستقر بشكله الجديد

والسلام عليكم ورحمة الله

الدكتور أحمد الشناق

أمين عام الحزب الوطني الدستوري