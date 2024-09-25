الجيش الإسرائيلي: استدعاء لواءي احتياط لجبهة لبنان

وطنا اليوم:قرر الجيش الإسرائيلي تجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية، في ظل التصعيد المتواصل في لبنان.

وقال إن تجنيد اللواءين سيسمح بتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، وسيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله.

الى ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم نحو 150 هدفا في لبنان منذ صباح اليوم ويواصل تنفيذ غارات هناك، مشيرة إلى أن الجيش هاجم لأول مرة بلدة في جبل لبنان شمالي بيروت على بعد نحو 120 كيلومترا من الحدود.

كما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات عدة استهدفت عشرات مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله، وتوزعت على عدد من القرى والمواقع في جنوب لبنان.

في المقابل، واصل حزب الله رشقاته الصاروخية صوب مناطق في الداخل الإسرائيلي حيث استهدف تل أبيب بصاروخ باليستي لأول مرة منذ بدء القصف المتبادل على طرفي الحدود في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الحزب إن الصاروخ، وهو من نوع “قادر1″، استهدف مقر قيادة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) بضواحي تل أبيب.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دفعة صاروخية “كبيرة جدا” استهدفت بلدات الجليل الأعلى.