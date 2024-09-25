“صناعة عمان” و”الضمان الاجتماعي” ينظمان ورشة توعوية للصناعيين

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورشة توعوية، في مبنى الغرفة، الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي الشركات الصناعية.

مدير مديريه المنتفعين في المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي خليل عودة، قدم خلال الورشة، عرضا تعريفيا حول المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان الاجتماعي لمنتسبيه، اضافة الى تقديم شرح حول تأمين الامومة والتعطل عن العمل وكذلك شرحا حول اصابات العمل وكيفية احتسابها، كما تطرقت الورشة الى قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية لتصبح (0%) حتى نهاية العام الحالي 2024، وآليات الاستفادة من هذا القرار، كما جرى خلال الورشة الاجابة على استفسارات الصناعيين الحضور بخصوص المواضيع المختلفة ذات العلاقة بعمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يذكر انه بتواجد في مبنى غرفة صناعة عمان، مكتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مبنى الغرفة يستقبل منتسبي الغرفة ويجيب على استفساراتهم، اضافة الى توليه مهام اصدار كتب براءة الذمة واستقبال اشعارات اصابات العمل والتقارير الطبية ورفع الحجز الكلي بعد التسديد النقدي او بموجب شيك مصدق، وكذلك تحديث بيانات المنشآت واستخراج كشوفات اسماء العاملين المشمولين بالضمان.

وقد تم افتتاحه ضمن استراتيجية الغرفة في اختصار الوقت والجهد اللازمين لانجاز معاملات الصناعيين من خلال خدمة المكان الواحد التي تنتهجها الغرفة في خدماتها المقدمة لمنتسبي