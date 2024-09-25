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القبض على شخص أطلق النار بأحد المقار الانتخابية في معان

منذ 6 ساعات
القبض على شخص أطلق النار بأحد المقار الانتخابية في معان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة داهمت مكان وجود الشخص المطلوب الذي أطلق النار وأصاب ثلاثة أشخاص في منطقة أذرح بمحافظة معان أثناء الاحتفالات بأحد المقرّات الانتخابية وتمكنت من إلقاء القبض عليه .
وفي التفاصيل فقد أُسعف للمستشفى بتاريخ 13/9/2024 م ثلاثة أشخاص إثر تعرّضهم للإصابة بعيارات نارية أثناء وجودهم بأحد المقار الانتخابية بمنطقة أذرح بمحافظة معان، بعد أنْ قام أحد الموجودين بإطلاق عيارات نارية داخل المقر ولاذ بالفرار بعدها وتوارى عن الأنظار .
وأكّد أنّ لجان المتابعة المشكّلة في مديرية الأمن العام للرصد والتحقيق في القضايا والبلاغات كافّة المرتبطة بإطلاق العيارات النارية أثناء وبعد الانتخابات النيابية واصلت تحقيقاتها وجمع المعلومات لحين تحديد مكان ذلك الشخص ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه


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