الأسواق الحرة الأردنية تكرم المواهب الشابة

وطنا اليوم:قامت شركة الأسواق الحرة الأردنية واستناداً إلى رؤيتها بضرورة اشراك المواهب الشابة في عملية البناء والتطوير ودمجها في التجربة المهنية للشركات ، حيث تسعى الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها معالي السيد أيمن المفلح وعطوفة الرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي إلى تطبيق هذه الرؤى بشكل يسهم في تمكين هذه المواهب ضمن منظومة مهنية عالية ، وعليه فقد قامت الشركة بعمل مسابقة لطلاب التصميم الجرافيكي في جامعة الشرق الأوسط وقامت المديرة التنفيذية لإدارة الأسواق والتسويق والمبيعات الانسة عبير الحنيطي بتكريم الفائز، الطالب عبدالله ابو سمرة ، وذلك بحضور عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور أيمن عواد والدكتور ستار الجبوري رئيس قسم التصميم الجرافيكي.