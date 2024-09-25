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19 شهيدا و33 جريحا بمجازر إسرائيلية في لبنان

25 سبتمبر 2024
19 شهيدا و33 جريحا بمجازر إسرائيلية في لبنان

وطنا اليوم:استشهد 19 شخصا وجرح 33 آخرون في غارات عنيفة للطيران الاسرائيلي اليوم الأربعاء على عدد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا الى منطقة المعيصرة في كسروان شرق بيروت، بحسب تقارير لوزارة الصحة اللبنانية.
ويعمل عناصر الدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا على أطراف بلدة جون تسببت بارتقاء أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
وأشارت وزارةالصحة اللبنانية الى أن غارة على بلدة عين قانا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح، كما استشهد خمسة أشخاص من عائلة واحدة بغارة على مدينة بنت جبيل.


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