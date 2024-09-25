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أسعار الذهب في الأردن تسجل رقماً قياسياً جديداً

25 سبتمبر 2024
أسعار الذهب في الأردن تسجل رقماً قياسياً جديداً

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأربعاء.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا لدى المواطنين 54 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة البيع.
فيما بلغ سعر غرام الذهب لعياري 24 و18 عند 62 دينارا و48 دينارا على التوالي


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