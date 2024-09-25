الوزيران أبو صعيليك وسميرات يتفقدان مبنى الخدمات الحكومية في مادبا

وطنا اليوم:زار وزيرا الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، والاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، مبنى مركز الخدمات الحكومية في محافظة مادبا، بحضور المحافظ فيصل السميران ورئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في المبنى وتحديد احتياجاته لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة في المبنى، الذي يقع ضمن مجمع السفريات في مادبا، تفقد الوزيران مرافقه ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة مثل ساحات ومواقف السيارات.

من جهته، قال الوزير أبو صعيليك إن الزيارة تهدف إلى التأكد من تقدم العمل في المبنى وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

وأضاف أن مراكز الخدمات الحكومية تعد جزءًا من البرنامج التنفيذي لتطوير القطاع العام، حيث تم إطلاق عدة مراكز جديدة، منها ستة في المقابلين والمطار، مع خطط لافتتاح مركزين في مادبا وجرش قبل نهاية العام.

كما أوضح أن رئيس الحكومة، جعفر حسان، وجه الوزراء للاطلاع على احتياجات المواطنين في الميدان، مشددًا على أهمية تذليل العقبات. وشكر بلدية مادبا الكبرى والمحافظة وجميع الشركاء على تعاونهم في إنجاز المبنى.

رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح، أشار إلى أن البلدية وفرت قطعة الأرض للمبنى وعملت على تجهيز البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك خدمات الصرف الصحي ومواقف السيارات، دعماً لجهود تقديم الخدمات للمواطنين.