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بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للعربية لحماية الطبيعة‎

25 سبتمبر 2024
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للعربية لحماية الطبيعة‎

وطنا اليوم:واصل بنك ABC في الأردن دعمه لبرنامج القافلة الخضراء الذي أطلقته الجمعية العربية لحماية الطبيعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات للوصول إلى اقتصاد مستدام يخلق فرص عمل للمواطنين، وخاصة صغار المزارعين الذين يشكلون الأساس في تعزيز سلة غذاء الأردن.
ويأتي هذا الدعم إيماناً من البنك بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر وتعزيز النظام البيئي وتخفيف آثار التغير المناخي من خلال زراعة الأشجار المثمرة من الزيتون والحمضيات واللوزيات والعنب وغيرها ذات القيمة الغذائية والإقتصادية والبيئية، لتحقيق مستقبل مستدام للمزارعين والمجتمع الريفي في الأردن، بالإضافة إلى تعزيز الامن الغذائي والسعي للاكتفاء الذاتي.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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