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حسان يزور مصانع أغذية قيد التشغيل بالأغوار

25 سبتمبر 2024
حسان يزور مصانع أغذية قيد التشغيل بالأغوار

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ،الأربعاء، مصانع أغذية قيد التشغيل في منطقة غور نميرة في الأغوار الجنوبية، ويوجِّه لتذليل العقبات التي تواجهها، بما في ذلك إيصال المياه والكهرباء إليها.
وقبل ذلك، تفقد رئيس الوزراء، صباح اليوم، مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدِّي في دير علَّا، وذلك في مستهل زياراته الميدانية لمناطق المملكة.
وأوعز حسان بتوفير معدات وأجهزة ضرورية للمستشفى ومعالجة النقص في الكوادر الطبية والتمريضية والعمل على الإسراع بتوسعة البنية التحتية الضَّرورية له خلال أسابيع؛ بما يسهم في تحسين واقع الخدمات التي يقدمها.


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