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الإمارات تعلن عن مقتل وإصابة 13 عسكريا أثناء حادث داخل الدولة

25 سبتمبر 2024
الإمارات تعلن عن مقتل وإصابة 13 عسكريا أثناء حادث داخل الدولة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن 4 من منتسبيها لقوا حتفهم في حادث أثناء تأدية واجبهم داخل الدولة، وفقا لبيان نُشر صباح الأربعاء من جانب الوزارة.
وقالت الدفاع الإماراتية في بيانها إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 9 من منتسبيها.
ولفتت الوزارة الإماراتية إلى أن الحادث وقع الثلاثاء، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل حوله.
وتابعت الوزارة بيانها بالقول: “تتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته”.
وختمت الدفاع الإماراتية بالقول إن “المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة”.


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