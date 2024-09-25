وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن 4 من منتسبيها لقوا حتفهم في حادث أثناء تأدية واجبهم داخل الدولة، وفقا لبيان نُشر صباح الأربعاء من جانب الوزارة.
وقالت الدفاع الإماراتية في بيانها إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 9 من منتسبيها.
ولفتت الوزارة الإماراتية إلى أن الحادث وقع الثلاثاء، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل حوله.
وتابعت الوزارة بيانها بالقول: “تتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته”.
وختمت الدفاع الإماراتية بالقول إن “المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة”.
الإمارات تعلن عن مقتل وإصابة 13 عسكريا أثناء حادث داخل الدولة
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن 4 من منتسبيها لقوا حتفهم في حادث أثناء تأدية واجبهم داخل الدولة، وفقا لبيان نُشر صباح الأربعاء من جانب الوزارة.