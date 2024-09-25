الإمارات تعلن عن مقتل وإصابة 13 عسكريا أثناء حادث داخل الدولة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن 4 من منتسبيها لقوا حتفهم في حادث أثناء تأدية واجبهم داخل الدولة، وفقا لبيان نُشر صباح الأربعاء من جانب الوزارة.

وقالت الدفاع الإماراتية في بيانها إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 9 من منتسبيها.

ولفتت الوزارة الإماراتية إلى أن الحادث وقع الثلاثاء، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل حوله.

وتابعت الوزارة بيانها بالقول: “تتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته”.

وختمت الدفاع الإماراتية بالقول إن “المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة”.