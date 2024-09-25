وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يبحثون تحضيرات قمة مرتقبة على مستوى القادة

وطنا اليوم:ناقش وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ‏سُبل تعزيز التعاون الثلاثي تحضيرًا للقمة المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.

كما تناولوا التصعيد الخطير في المنطقة، مؤكدين أن وقف هذا التصعيد يتطلب إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعلى هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، محذرين من أن إسرائيل تسعى لإشعال حرب شاملة في المنطقة.

ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم في إنهاء الصراع، مشددين على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور، الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.