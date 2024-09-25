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البنك المركزي الأردني يحذر من التفاعل مع الروابط المشبوهة

25 سبتمبر 2024
البنك المركزي الأردني يحذر من التفاعل مع الروابط المشبوهة

وطنا اليوم:أصدر البنك المركزي الأردني بياناً اليوم الاربعاء، جاء فيه:
يحذّر البنك المركزي الأردني جميع المواطنين من التفاعل مع أي روابط أو اتصالات مشبوهة تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني أو مالية لغايات تحديث المحفظة الالكترونية، أو إجراء أي عملية تحويل مالي، ونؤكد على أن رمز التحقق خاص بالمستخدم فقط ولا ينبغي مشاركته مع أي طرف آخر.
ونوّه البنك المركزي إلى أنّ مزودي الخدمات المالية لا يقومون بالتواصل هاتفياً مع العملاء لطلب أي معلومات مالية أو شخصية، وفي حال حدوث أي مشكلة تتعلق بذلك، ندعو المواطنين إلى التواصل مع شركات المحافظ الإلكترونية التي يتعاملون معها، بزيارة أقرب فرع، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء الرسمي المتواجد على موقع الشركة الالكتروني، وفي حال تعذر الاستجابة يرجى التواصل مع البنك المركزي الأردني/ دائرة حماية المستهلك المالي.


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